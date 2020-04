News Inter, Pereira torna a parlare dei nerazzurri: “Non dovevo lasciare il Porto, fu un errore”

News Inter – Pereira | Fu acquistato dal Porto nel 2012 e le aspettative sul calciatore erano grandissime. Parliamo di quello che, nel calciomercato di quell’annata, era un appena ventiseienne, Alvaro Pereira. Il calciatore era uno dei tanti talenti sfornati dal club portoghese, ma l’arrivo in Italia non confermò tutte le aspettative riposte in lui. E’ l’annata dell’arrivo di Walter Mazzarri, un po’ deludente per i tifosi nerazzurri. E’ tornato a parlare il calciatore uruguaiano, proprio della sua brutta parentesi italiana. Lo ha fatto ai microfoni di Record, e sono diversi i rimpianti vissuti nell’arco della sua intera carriera. Con l’Inter ha collezionato 47 apparizioni, trovando una sola rete.

Ultime Inter, le parole di Alvaro Pereira

Rimpiange di aver lasciato il suo Porto e lo considera il suo più grande errore della sua carriera. Il passaggio all’Inter ha dato il via al declino della carriera, nel momento in cui avrebbe dovuto sfondare, di Alvaro Pereira. Il calciatore adesso veste la maglia del River Plate di Asuncion, club paraguaiano. Ecco quelle che sono le sue parole, sul passaggio all’Inter: “In quei momenti c’erano alcune difficoltà al Porto, volevo restare, ma dissi che sarei andato via ad una buona offerta. Arrivò l’Inter, club difficile da rifiutare. Il livello era alto al Porto, ma io volevo cominciare a vincere. Comunicai al mio club che avevo voglia di vincere, visto che il club puntava ad affermarsi solo in terra propria. Ma credo sia stata la scelta peggiore della mia carriera“.