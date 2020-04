Galliani attacca la UEFA: “Colpa loro se sospendono i campionati”

Galliani punta il dito contro la UEFA: la posizione del direttore sportivo

Galliani – UEFA | Parole poco dolci quelle dell’ex Milan e attuale direttore del Monza, Adriano Galliani. Non è mai banale nei suoi interventi, l’uomo che torna a parlare dell’emergenza Coronavirus e del caos che sta vivendo il calcio italiano, ma non solo. Parla di quel che concerne l’intero panorama calcistico, che abbraccia anche gli altri campionato europei. A dichiarare lo stop è la Francia, ultima delle nazioni ad aver annunciato l’impossibilità del proseguire i campionati, dopo Belgio e Olanda. Ai microfoni del Corriere della Sera, in una lunga intervista, ha puntato il dito contro la federazione europea della UEFA: “La nascita di ogni problema proviene dalla UEFA: se la federazione mi impone di chiudere i campionati entro il 2 agosto, per dare spazio poi alle competizioni europee, diventa complicato, perché ogni campionato nazionale si sentirà messo sotto pressione. Il problema non arriva mica dalle parole del Ministro Spadafora o da quelle annunciate da Gravina e Malagò“.

Le parole di Adriano Galliani sulla UEFA

Tuona il ds del Monza, molto chiaro nella sua posizione. La colpa sarebbe della UEFA secondo lo stesso Galliani, perché starebbe mettendo pressione ai campionati nazionali. Inoltre, il direttore italiano, aggiunge e suggerisce: “Sarebbe stato meglio chiudere la stagione a partire da settembre. Giochi a settembre e ricominci la stagione nei primi mesi del 2021. Europei a novembre e poi arrivano i Mondiali che arrivano, con esattezza, u anno dopo”.