Coronavirus, la UEFA fa chiarezza: “E’ possibile pianificare la ripresa”

Coronavirus UEFA Serie A | Poca chiarezza, assenza di unione di intenti. Il mondo del calcio è diviso tra chi vorrebbe scendere di nuovo in campo e completare le stagioni e chi, invece, pensa sia d’obbligo terminare qui la stagione. Intanto la FIFA, attraverso i suoi esponenti, spinge per la ripresa dei campionati direttamente a settembre mentre la UEFA è in totale disaccordo e pensa al ritorno in campo il prima possibile.

Coronavirus, UEFA: “Possibile pianificare la ripresa”

Il futuro del calcio, dunque, è ancora incerto. A decidere saranno gli organi governativi che nei prossimi giorni approfondiranno tutte le questioni relative alla sicurezza di coloro che lavorano nel mondo calcistico. Dalla UEFA, però, arrivano delle speranze. Tim Meyer, presidente della Commissione medica della UEFA, parla di possibilità di tornare in campo.

“E’ da mettere in primo piano la salute dei giocatori, di tutti coloro che sono coinvolti nelle potenziali partite e del pubblico in generale. Partendo da questo si può discutere sulla ripresa. Tutte le organizzazioni calcistiche che stanno pianificando il riavvio delle loro competizioni realizzeranno protocolli completi che dettano le condizioni sanitarie. Nel pieno rispetto dei protocolli e delle scelte governative locali, è sicuramente possibile pianificare il riavvio delle competizioni sospese durante la stagione 2019/20″.

FIFA, il medico opta per la ripresa a fine agosto

Più scettico e meno speranzoso, invece, il medico della FIFA Michel D’Hooghe che parla di una ripresa per la fine di agosto.

“Non si dovrà tornare in campo prima della fine di agosto o dell’inizio di settembre. Il virus potrebbe tornare da un momento all’altro in modo molto potente e il calcio non è la cosa più importante del mondo”.