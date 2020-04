Coronavirus, congiunti e affetti stabili: Sileri fa chiarezza sugli amici

Coronavirus, congiunti e affetti stabili: ma possiamo incontrare gli amici? Arriva la spiegazione di Pierpaolo Sileri

Coronavirus, congiunti e affetti stabili – Sileri | Bisogna far chiarezza per quella che è la fase due, in cui l’Italia si appresta ad entrare. E’ una fase dove sono consentiti i primissimi spostamenti, per ricongiungersi ai propri cari. Il vice-ministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha spiegato ai microfoni radiofonici della Rai, alcune nozioni in merito agli ‘affetti stabili’ presi in considerazione, tra le concessioni fatte ai cittadini. Bisogna capire come gli italiani possono cominciare a vivere in maniera più libera questo drammatico momento che spera, l’intera Nazione, di mettersi alle spalle.

Coronavirus, la fase due: arrivano le parole di Pierpaolo Sileri

Il vice-ministro del partito dei grillini prende voce, e spiega tutto quello che c’è da sapere all’interno del dpcm annunciato, non molti giorni fa, dal premier Giuseppe Conte. Ha spiegato, l’uomo, che per quel che riguarda gli affetti stabili, raggiungibili grazie al nuovo decreto che entrerà in vigore dal prossimo 4 maggio, rientrano anche gli amici: “Il ricongiungimento ad un affetto stabile riguarda anche quelli che sono gli amici più cari. Gli amici veri hanno bisogno di vedersi, non per forza è una situazione che riguarda soltanto le coppie e i fidanzati. Un vero amico è un elemento fondamentale nella vita dell’uomo. Sicuramente serve buonsenso, perché non sarà comunque un libera tutti”.