Ultime Roma, Fonsca contro il Governo: “Dobbiamo allenarci”

Notizie Roma, Paulo Fonseca sulla ripresa della Serie A

Roma News Fonseca ultime Serie A | Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è tornato a parlare della ripresa Serie A e di tanto altro. Il tecnico della Roma ha ammesso di voler restare a lungo sulla panchina giallorossa.

Ultime Roma, le parole di Fonseca

Queste le parole di Fonseca ai microfoni di TeleRadioStereo.

“Credo che gli allenamenti avrebbero dovuto riprendere come vale per gli sport individuali. Non capisco perché non ci si può allenare a Trigoria, ci sono tutte le condizioni per allenarsi con sicurezza, è più sicuro di un parco.

Quando sento parlare lei di Roma l’emozione si accende

“E’ vero, sono innamorato della Roma. Per me è un sentimento unico che ho per la Roma e per la città. Mi piace molto la città, non posso parlare molto perché tutti noi sappiamo che la Roma è una delle città più belle del mondo. Sono qui con un altro romanista (il figlio, ndr). Quello che io vivo qui a Roma con i tifosi, con l’atmosfera del club è unico. Dobbiamo capire in questo momento che il club è molto organizzato, con un’atmosfera molto positiva. Abbiamo delle persone molto competenti che lavorano nella squadra. Non è facile da trovare per un allenatore, è per questo che mi piace tanto la Roma e la città. Poi devo dire che per me quando cammino per la città le persone sono fantastiche con me e con la mia famiglia. Sono molto grato e orgoglioso di stare qui e di essere l’allenatore di questo grande club”.

Quanto sarebbe importante ricominciare il calcio, magari anche dalla prossima?

“Abbiamo questa situazione difficile e penso che la Roma possa aiutare a dimenticare questo problema sociale. Penso che avessimo una squadra che facesse sognare tutti i tifosi romanisti, magari potremmo far dimenticare per qualche ora i problemi. Qui le persone sono veramente appassionate per il club, è diverso dalle altre realtà in cui sono stato. Quello che fa la società influenza i tifosi. Se prima ero orgoglioso della Roma, ora lo sono ancora di più perché la Roma ha fatto un vero lavoro sociale”.

Quando un allenatore cambia club cos’è più difficile?

“Quando si va in un altro paese c’è sempre la questione della cultura e della mentalità. Io ho un vantaggio: il nostro staff è tutto latino e gli italiani sono molto simili ai portoghesi e per questo il mio adattamento è stato più facile. Poi molto dipende dalla forma comunicativa che si utilizza. Io qui a Roma ho sempre percepito apertura da parte dei giocatori e del club”.

Sull’agente Abreu

“E’ Marco Abreu, il mio procuratore, che mi chiamò la prima volta ad allenarmi nella Serie A portoghese. Io ho bisogno di sentire la fiducia di chi lavora con me. Abreu è più di un agente è un amico”.

Qual è stato il problema della Roma in questi anni? Perché ha vinto così poco?

“Io sono passati per tanti club e usare giornali e radio come problema è un’alibi. Ci deve essere questo ambiente. E’ una dimostrazione di quanto sia grande la Roma, penso che se vogliamo vincere abbiamo bisogno di creare le condizioni per farlo. Penso anche che sia importante essere uniti. La Roma è più grande degli altri club perché ha una forza incredibile nei tifosi. Io sono un allenatore, ma voglio sentire questa pressione. Tutti vivono la squadra con grande intensità. Se vogliamo essere grandi serve questo. La Roma con l’organizzazione che ha sta creando la base per poter avere in poco tempo le condizioni per lottare contro chi investisce molto”.

Quando è stata la prima volta che ha pensato di venire a Roma?

“Da portoghese ho sempre guardato il calcio e la Roma. E’ sempre stato un club che mi piaceva. Ho sentito di voler essere l’allenatore della Roma quando ci ho giocato contro all’Olimpico con lo Shakhtar. Ci fu un ambiente incredibile. In quel momento ho sentito una grande voglia di essere l’allenatore giallorosso”.