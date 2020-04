Coronavirus Italia – Ripresa Serie A, arriva la risposta dalla FIFA

Coronavirus Italia ripresa Serie A FIFA | Mentre l’Italia lotta con il Coronavirus, la Serie A si spacca in due. Presidenti che spingono per riprendere la stagione e altri che vogliono chiuderla qui. Intanto, il Ministro dello Sport Spadafora ha annunciato che sarà sempre più complicato la ripresa del campionato di Serie A. Adesso arrivano anche le ultime notizie dalla FIFA che annuncia che prima di agosto non si potrà tornare in campo. La stagione sembra sempre più vicina alla chiusura, soprattutto dopo che Olanda e Francia hanno annunciato la conclusione.

Coronavirus – Ripresa Serie A, la FIFA gela tutti: “Non si dovrà giocare prima della fine di agosto”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta le parole di Michel D’Hooghe, medico belga e presidente del Comitato medico della FIFA, che con dichiarazioni forti gela la ripresa dei campionati nel mondo nelle prossime settimane. Sono già arrivate le decisioni per Olanda e Francia di concludere la stagione che non riprenderà. Intanto, queste le parole del medico della FIFA D’Hooghe:

«Sono scettico. Non si dovrà tornare a giocare prima della fine di agosto o dell’inizio di settembre. Il calcio improvvisamente non è la cosa più importante della vita. Bisogna evitare il ritorno del virus, che non è impossibile. Dobbiamo essere prudenti, è una questione di vita o di morte».