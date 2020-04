Coronavirus Europa, contagi e morti in aumento

Coronavirus contagi morti Europa ultime | Resta alta l’emergenza al Coronavirus in tutto il mondo. Sono oltre 3 milioni i contagi e quasi 220 mila le persone decedute dichiarate a causa del Covid 19. In queste ultime settimane alcuni paesi erano pronti a mollare la presa per dare il via libera alla Fase 2, ma ora sembra che si ritornerà alla Fase 1, rischio elevato che il contagio riprenda. Germania e Francia allarmano tutta Europa, rischio seconda ondata, si torna a chiudere tutto. Si tornerà alla normalità tra giugno e luglio.

Coronavirus, contagi e morti spaventano l’Europa: si torna alla Fase uno

Come riportata da La Stampa, ieri il primo ministro francese Philippe ha illustrato la fase 2, che riprenderà l’11 maggio. Intanto, per quella data è prevista la riapertura delle scuole materne ed elementari, ma le cose potrebbero cambiare. Infatti, Philippe ha confermato che se le cose non andranno per il verso giusto la fase 2 non partirà nella data prevista. Ora anche la Germania, modello di gestione della crisi, ha iniziato ad avere dubbi sulle riaperture previste per le prossime settimane. Per la Spagna, invece, si prevede la riapertura alla vita normale per giugno, ma intanto, già sull’isola di Formentera si tornerà alla normalità nei prossimi giorni. Da lunedì 11 riapriranno i bar, ma soltanto poche persone potranno raggiungere.