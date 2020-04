Coronavirus Italia, Fase 2: nuovo esodo da Milano a Napoli: già tutti biglietti esauriti

Coronavirus Italia Milano Napoli treni aerei biglietti 4 maggio | L’Italia è in lotta contro il Coronavirus. Resta alta l’emergenza del paese contro il Covid 19. Intanto, ci si prepara alla Fase 2. E’ passato più di un mese quando il Governo chiudeva la Lombardia per i troppi contagi, la notte prima è ricordata come la notte dell’esodo delle tante persone scappate al Sud. Questa volta, la storia potrebbe ripetersi. Il 4 maggio si darà il via libera alla Fase 2 e tante persone sono pronte agli spostamenti in tutta Italia. Già tutto esauriti tra biglietti di treni e aerei per tornare al Sud dal Nord Italia.

Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, è boom di prenotazioni ai biglietti di treni e aerei per il trasferimento dal Nord al Sud Italia per il 4 maggio. Grande preoccupazione per ciò che accadrà nei prossimi giorni. Come capitato il 7 marzo, ora tutto può ripetersi e in maniera esponenziale. Il nuovo DPCM del Governo prevede il rientro a casa, residenza, o domicilio e il rientro quindi nella propria regione. Sono già tutti esauriti i biglietti per treni e aerei in partenza da Milano con destinazione Napoli. Intanto, Trenitalia ha già fatto sapere che da da domani saranno disponibili due Frecce in più per i collegamenti nord/sud e sud/nord.