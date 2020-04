Coronavirus, l’Italia può richiudere. Zaia: “Pronti a farlo ancora”

Coronavirus Italia, Zaia (presidente Veneto) mette in evidenza i rischi: “Nessuno deve pensare che sia tutto finito”

Coronavirus, Italia – Zaia | Non è una fase positiva quella che sta vivendo l’Italia in questi ultimi mesi. E’ complessa la situazione legata al Coronavirus, con l’emergenza che non lascia in pace la nostra penisola. Motivo per cui, arrivano nuove dichiarazioni in merito alle chiusure, da parte del presidente del Veneto, Luca Zaia. Tra le idee per i prossimi giorni, potrebbe esserci addirittura una nuova chiusura, così da continuare il processo di ripresa. Le sue parole pubbliche e riportate da ANSA, sulla situazione attuale vissuta in Italia.

Coronavirus, le parole di Luca Zaia

Lo ha annunciato ai giornalisti, il governatore del Veneto, Luca Zaia: “Possibile chiusura, lo dico nella maniera più onesta e diretta possibile. Lavoriamo per fissare un numero sull’emergenza, così da poterla contenere, ma se non dovessimo riuscirci, diventa difficile. E’ per questo che non avremmo alternative: nessuno deve pensare che sia tutto finito“. Parole dure da parte del presidente del Veneto, pronto a ribadire la sua posizione in merito alla fase due.

“La riapertura è possibile, ma investiamo soprattutto per quel che riguarda la salute degli stessi cittadini. Mettiamo in sicurezza gli italiani, ci vuole collaborazione, altrimenti diventa complicato”. Il piano sui tamponi è chiaro: “Vogliamo arrivare alla fine dell’estate con 30mila tamponi al giorno”.