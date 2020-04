Notizie Juventus, Dybala: “Sto bene e mi alleno”

Coronavirus Italia Ultime Juve Dybala positivo | Paulo Dybala, attaccante della Juventus, è risultato ancora una volta positivo al test Covid 19. L’argentino sembra non uscirne più da questa tragica situazione. A 39 giorni dal primo tampone positivo, Paulo Dybala risulta ancora infetto e malato. Il calciatore della Juventus ormai è da oltre un mese in casa con la propria compagnia (lei guarita) e nei giorni scorsi aveva raccontato: “Ora Sto bene. Le nostre condizioni sono migliorate. Non è stato facile, adesso aspettiamo i risultati del tampone per confermare che abbiamo debellato il virus”. Ma non è stato così, almeno per il calciatore.

Nessun sintomo, ma continua il lungo percorso di Paulo Dybala contro il covid-19. L’attaccante della Juventus è risultato positivo anche al quarto tampone, come riporta El Chiringuito de Jugones. Malattia che gli è stata diagnosticata il 21 marzo scorso, a lui e alla fidanzata Oriana Sabatini. La Joya è da quaranta giorni in quarantena nella sua casa di Torino e aspetta ancora di vedere la luce in fondo a questo lungo tunnel.

Quaranta giorni, giusto per capire quanto questo coronavirus sia “bastardo”. Giorni che la Joya bianconera ha passato in compagnia della sua fidanzata e da un po’ ha anche ripreso ad allenarsi, come ha mostrato sui social. Il fantasma del covid-19 è ancora presente per Dybala nonostante non abbia mai accusato grande sintomi. Quattro tamponi ripetuti nel tempo hanno dato tutti esito positivo.