Notizie Juventus, Dybala ancora positivo

Coronavirus Italia Ultime Juve Dybala positivo | Paulo Dybala, attaccante della Juventus, è risultato ancora una volta positivo al test Covid 19. L’argentino sembra non uscirne più da questa tragica situazione. A 39 giorni dal primo tampone positivo, Paulo Dybala risulta ancora infetto e malato. Il calciatore della Juventus ormai è da oltre un mese in casa con la propria compagnia (lei guarita) e nei giorni scorsi aveva raccontato: “Ora Sto bene. Le nostre condizioni sono migliorate. Non è stato facile, adesso aspettiamo i risultati del tampone per confermare che abbiamo debellato il virus”. Ma non è stato così, almeno per il calciatore.

Coronavirus, Juventus: Dybala non è ancora guarito, quarto tampone positivo

