Coronavirus, Conte: “Utilizziamo la strategia dei rubinetti”

Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, ha parlato di nuovo della strategia adottata dall’Italia per porre un freno all’emergenza:

“Abbiamo predisposto un congegno che ci permette di intervenire con un meccanismo di rubinetti. Ai presidenti di Regione ho chiesto di avere un databese che dovrà essere sempre aggiornato.

Calcolando i dati e le capacità delle terapie intensive. Dobbiamo tener conto che potrebbe esserci la prospettiva che possa risalire il contagio, in questo modo possiamo intervenire in modo mirato e chiudere il rubinetto“.

Così il premier Giuseppe Conte, che a margine della sua visita a Lodi è entrato nel dettaglio della Fase 2:

“La nostra strategia sanitaria prevede un approccio anche più scientifico sul tracciamento dei contatti. Entrerà in vigore l’utilizzo della famosa app. Questa applicazione sarà usata solo su base volontaria, perchè non possiamo obbligare nessuno a scaricarla”.

Ultime Conte, ecco cosa vuole fare il Premier

In questo modo, chi vorrà, potrà essere informato di aver avuto un contatto stretto per più di 15 minuti con un altro cittadino, magari questo nel frattempo ha scoperto da un tampone di essere contagiato. Per questo chi è stato in contatto è un pericolo per sé, per i suoi cari e per gli altri cittadini con cui è stato in contatto. La app lo avvisa rapidamente e lo mette in condizione di smettere di essere un pericolo.