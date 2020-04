Coronavirus – Dottoressa si toglie la vita: “Troppi morti, non posso salvarli”

Coronavirus, tragedia in America: dottoressa si toglie la vita

Coronavirus America New York dottoressa suicidio | Tragedia in America. A New York una dottoressa si è suicidata nelle ultime ore, la causa è stata il Coronavirus. Troppi le persone decedute che ha portato via il Covid 19 negli Stati Uniti, per questo una dottoressa che non ha retto il troppo dolore si è tolta la vita. Oltre 1 milione di contagi e 60 mila morti in America, una situazione molto complicata che stanno vivendo soprattutto i medici che lottano contro il nemico numero uno, il Coronavirus. Intanto, arriva il tragico racconto di una dottoressa americana.

Coronavirus – Dottoressa si toglie la vita a New York: “Troppi morti, non posso salvarli”

Come racconta l’edizione odierna di Repubblica, la dottoressa Lorna Breen si è suicidata. Troppe le morti viste nelle ultime settimane, troppo il dolore. La donna di 49 anni non ha retto e ha detto addio a questo mondo in questa battaglia tragica. «I miei pazienti muoiono prima ancora di essere portati giù dall’ambulanza».

Lorna Breen aveva solo 49 anni ed era capo del pronto soccorso del New York-Presbyterian Allen Hospital, a nord di Manhattan. Il padre Philip, chirurgo in pensione, rivela come sua figlia era sotto stress e non ha retto. Anche lei era stata contagiata dal Covid 19, dopo 10 giorni di riposo in casa era tornata a lavoro, ma non riusciva più a resistere. Lorna ha deciso quindi di suicidarsi, l’ha fatto nelle ultime ore a casa di sua sorella.