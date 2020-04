Calciomercto Juventus, Mbappé: altro che addio al PSG, arriva il messaggio d’amore

Calciomercato Juventus Mbappé PSG | Il calciomercato è sempre al centro dell’attenzione, anche quando il calcio è fermo. Nelle ultime settimane si è parlato molto del futuro di Kylian Mbappé che in estate potrebbe dire addio al PSG per provare una nuova esperienza. Ma dalle parole dell’asso francese traspare esattamente il contrario: vuole restare nella capitale francese e vincere lì.

Calciomercato Juventus, Mbappé giura amore al PSG

Qualche settimana fa le parole dell’agente di Mbappé avevano aperto alle speranze di tutti i top club che sono pronti a fiondarsi sul giovanissimo attaccante. “Il Real Madrid è nei suoi sogni” aveva dichiarato Yvan Le Mee ma a spegnere i sogni delle grandi società è lo stesso calciatore attraverso i profili social.

“Tutti parlano ma nessuno sa. Mi manca la mia squadra!”.

Mbappé spegne i sogni della Juve

Del futuro di Kylian Mbappé si era interessata anche la Juventus, nonostante i sogni Galacticos dell’attaccante francese. Ma non si formerà la coppia da sogno Ronaldo-Mbappé che aveva inziato a sognare il popolo bianconero così come non si formerà quella da sogno con Zidane in panchina. Il messaggio dell’attaccante del PSG fa pensare anche ad un futuro ancora più a tinte parigine e nell’aria inizia a giare la voce di un possibile rinnovo contrattuale.