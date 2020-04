Calciomercato Napoli, Mertens: Lampard sarebbe sicuro dell’operazione

Calciomercato Napoli, addio Mertens: Lampard sicuro del ‘sì’ del calciatore

Calciomercato Napoli – Mertens | Avrebbe già una certezza, Frank Lampard: Dries Mertens accoglierebbe volentieri l’idea Chelsea per chiudere la sua brillante carriera. Un approdo in Premier League, che avrà luogo a Londra, sponda blues. Un’opzione niente male per l’attaccante del Napoli che lascerebbe l’Italia dopo un lungo cammino vissuto col Napoli e terminato con il raggiungimento della top score di tutti i tempi. Sì, perché se il campionato dovesse essere sospeso, com’è già successo in Francia, Olanda e Belgio, Dries Mertens chiuderebbe a quota 121 reti. Senza rinnovo, i gol totalizzati in maglia azzurra resterebbero tanti quanto quelli siglati da Marek Hamsik. Bisognerà capire quale sarà la scelta del Napoli per il futuro e quale sarà la volontà dello stesso attaccante. Il Chelsea intanto attende, conscio delle possibilità di prenderlo a zero: e Frank Lampard, per il prossimo calciomercato, gongola.

Ultime Napoli, Mertens verso la cessione: andrà via a zero, il Chelsea ha avviato i contatti

Lo rivela Il Mattino: Frank Lampard sarebbe sicuro del ‘sì’ di Dries Mertens. Contatti avviati nel non lontano gennaio, ancor prima dell’incontro tra il belga e Aurelio De Laurentiis, quando le parti sembravano essersi finalmente riavvicinate per la fatidica firma sul contratto. E invece no, Dries e Napoli tornano ad allontanarsi, stando a quelle che sono le news di mercato. Ebbene sì, dopo sette anni di puro amore vissuto con la città di Napoli, ‘Ciro’ rischia di partire, andando via e lontano dal Vesuvio.