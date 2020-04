Calciomercato Napoli: Baselli obiettivo a centrocampo, sfida con l’Everton

Ultime Napoli, Baselli del Torino obiettivo a centrocampo

Calcio mercato Napoli Baselli Torino Everton Lazio Milan | Daniele Baselli, centrocampista del Torino, può presto dire addio. Il classe 1992 ha un contratto in scadenza nel 2022 e dopo 5 stagioni in granata può decidere di non rinnovare e cambiare aria. Il calciomercato del Torino è già iniziato, tanti calciatori che potrebbero lasciare il club di Cairo e molti altri che potrebbero ritrovarsi in trattative di scambi. Come riporta l’edizione odierna di TuttoSport, anche Nicolas N’Koulou, difensore centrale del Toro, è uno degli indiziati principali alla cessione. Intanto su Daniele Baselli piomba il Napoli, ora è sfida con l’Everton in Premier League, ci sono anche Lazio e Milan in Serie A.

Calciomercato Napoli: Baselli obiettivo a centrocampo, sfida con Everton, Lazio e Milan

Il centrocampista italiano è da anni atteso da un top club per il suo salto definitivo di qualità. Intanto, secondo Tuttosport, sul Baselli è una sfida tra Giuntoli e Ancelotti. I due, fino allo scorso dicembre collaboratori, ora potrebbero sfidarsi per il centrocampista granata. Infatti, già la scorsa estate, Ancelotti e Giuntoli (insieme al Napoli) hanno tentato l’acquisto di Baselli per rinforzare il reparto di centrocampo azzurro. Napoli ed Everton sono le principali candidate all’acquisto del calciatore, ma ci sono anche Lazio e Milan in agguato.