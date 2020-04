Tweet on Twitter

Calciomercato Milan: Onana per il dopo Donnarumma

Ultime Milan, c’è Onana tra i pali? Come riportato da Tuttosport, dopo lo stop del campionato olandese, o prezzi in Olanda potrebbero calare.

Nel campionato Orange, infatti, potrebbe aprire prima anche il mercato dei tulipani. C Tra i prezzi pregiati del campionato c’è il numero uno dell’Ajax: Andrè Onana, classe 1996, camerunense, cresciuto nell’Accademia di Eto’o prima di andare nella cantera del Barcellona e finire poi all’Ajax all’età di 19 anni.

Il numero uno da 4 stagioni difende la porta dei lancieri. Cresciuto al punto da diventare uno dei più forti nel ruolo, ma ancora sufficientemente giovane per entrare nel mirino di Gazidis e Rangnick, è oggi un obiettivo del Milan.

Tuttavia trattare con l’Ajax è sempre e solo una questione di soldi: nessuno è incedibile, ma serve una buona offerta.

Per questa ragione il Milan ha già manifestato il suo interesse, e aspetta che venga fatta una valutazione da parte dell’Ajax per capire se è possibile una trattativa.

Il club teme l’asta visto l’interesse anche di Barcellona e il Chelsea. Le due big sono interessate al portiere. Anche per questo il Milan segue anche Luis Maximiano, 21 anni, dello Sporting Lisbona, di ottime prospettive.

Milan, e Donnarumma?

Ovviamente il club prima di provare l’assalto ad Onana dovrà capire cosa vorà fare Donnarumma. Il Milan, però, sa di poter giocare su due tavoli, avendo in mano Gigio Donnarumma. Che nei giorni il portiere si è sbilanciato facendo uscire dal suo entourage la voglia di restare al Milan e di diventarne, Romagnoli permettendo, il nuovo capitano e leader. La società ha ovviamente apprezzato la presa di posizione ma potrebbe in ogni caso cederlo per monetizzare ed investire.