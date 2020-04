Tweet on Twitter

Calciomercato Milan Onana Ajax | Il Milan potrebbe doversi trovare a fare i conti con la partenza di Gianluigi Donnarumma. Le opzioni di calciomercato di certo non mancano alla dirigenza rossonera che intende affidarsi a mani esperte e sicure.

Milan sulle tracce di Onana: occhi sul futuro di Donnarumma

Su Donnarumma si potrebbe scatenare una vera e propria asta in quanto i top club sono pronti a fiondarsi sul giovanissimo portiere della Nazionale che ha il contratto in scadenza nel 2021. Il rinnovo è molto lontano e il Milan inizia a guardarsi intorno. Salvatore Sirigu è uno dei nomi che piace alla dirigenza ma si pensa anche a qualche nome straniero. Uno su tutti è quello di Andre Onana, portiere dell’Ajax e delle nazionale camerunense che in estate potrebbe partire.

Calciomercato Milan, Onana: “Voglio fare un passo in avanti”

Un assist al Milan arriva proprio dall’estremo difensore che “Algemeen Dagblad” sottolineando la volontà di lasciare l’Ajax: “Qui sto benissimo e sono stati cinque anni fantastici. Sono grato al club per ciò che ha fatto, ma non posso nascondere le mie ambizioni. Credo sia giunto il momento di fare un ulteriore passo per la mia carriera”.

Il Milan, però, non è l’unico club sulle tracce del portiere dell’Ajax. Piace anche a Chelsea, Tottenham, Barcellona e Paris Saint-Germain.