Calciomercato Milan, Bennacer nel mirino del PSG: fissato il prezzo

Calciomercato Milan: Bennacer, il PSG sonda il terreno

Calcio Mercato Milan Bennacer | Il mercato di Serie A si infiamma sempre di più, e seppur da casa i vari dirigenti stanno iniziando a lavorare sodo per affrontare al meglio la sessione estiva. Il Milan in particolare si sta muovendo parecchio, ed in particolare la squadra rossonera vorrebbe attuare una vera e propria rivoluzione per la prossima annata. Occhio però non solo ai colpi in arrivo, ma anche a possibili partenze.

La stagione rossonera è stata altalenante, e il progetto in bilico potrebbe convincere qualche giocatore a partire: attenzione a Bennacer, appena arrivato ma già considerato come uno dei migliori prospetti a livello europeo. Il PSG si è già messo sulle sue tracce, e stando a quanto riportato da FootMercato, il ds dei parigini Leonardo starebbe già insistendo per portarlo a Parigi.

Notizie Milan: Bennacer va blindato, c’è il prezzo

Bennacer è stato certamente tra i più positivi di questa stagione del Milan, e le sue prestazioni hanno convinto tutti, a partire da Pioli fino ai tifosi. Ora è nel mirino di tante big, e il Diavolo vuole blindarlo a tutti i costi: il prezzo fissato è di 35 milioni di euro, ma potrebbe anche lievitare.