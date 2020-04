Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic può finire in Premier, ma occhio alla Juve

Ultime Lazio, tre club in corsa per Milinkovic Savic. Il calciatore piace tanto e arrivano notizie dall’Inghilterra.

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista classe 1995 della Lazio e della nazionale serba, continua ad essere seguito da mezza Euroa.

Secondo quanto riportato daò “Daily Mail”, il giocatore sarebbe infatti un obiettivo di mercato di Juventus, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Real Madrid e PSG. Per i bianconeri, insomma, sarà durissima spuntarla vista la concorrenza dei club inglesi. In caso di cessione, tuttavia, la Lazio si starebbe già cautelando.

Ultime Lazio, De Paul se parte Milinkovic-Savic

Se il Sergente dovesse essere ceduto, infatti, i capitolini per affrontare la prossima Champions League potrebbero mettere sotto contratto Rodrigo De Paul.

L’argentino gioca da quattro stagioni con l’Udinese e sarebbe pertanto un investimento sicuro dal punto di vista dell’esperienza in massima serie. De Paul è stato scelto per le sue grandi qualità tecniche, vista la grande crescita avuta nel corso di questi ultimi quattro anni vissuti in Friuli. Una crescita che gli ha consentito di entrare nel giro della nazionale argentina, e di giocare non solo da trequartista ma anche da mezzala, ruolo che attualmente ricopre Milinkovic-Savic nel centrocampo a tre disegnato da Simone Inzaghi.