Calciomercato Lazio: De Paul se parte Milinkovic Savic

Ultime Lazio, De Paul arriva in estate? Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Lazio pensa non solo all’ungherese Szoboszlai del Salisburgo ma anche al calciatore dell’Udinese.

La Lazio sta valutando l’ipotesi di tuffarsi sull’argentino Rodrigo De Paul, una pista interna che porta a un giocatore che, sia pur straniero, milita da anni in Serie A e conosce ormai bene il campionato italiano.

L’argentino gioca da quattro stagioni con l’Udinese e sarebbe pertanto un investimento sicuro dal punto di vista della conoscenza della Serie A.

Un calciatore dalle grandi qualità tecniche, vista la grande crescita avuta nel corso di questi ultimi quattro anni vissuti in Friuli. Una crescita che gli ha consentito di entrare nel giro della nazionale argentina, e di giocare non solo da trequartista ma anche da mezzala.

De Paul sarebbe tra l’altro l’uomo giusto per sostituire Milinkovic anche per questioni tattiche. Pure lui come il serbo all’inizio giocava molto avanzato, e l’età è in linea con i parametri bianconcelesti visto che compirà 26 anni tra un mese ed è quindi pure nella fascia di età ideale per esprimere al meglio il suo potenziale.

Ultime Lazio: pronti 30 milioni

Per il momento quella della Lazio è solo un’ipotesi, destinata a restare tale se Milinkovic non sarà ceduto. L’Udinese è da anni che trattiene il calciatore, in estate non è partita per la richiesta altissima del club di circa 40 milioni, la Lazio sembrerebbe invece intenzionata a fare un’offerta di 30 milioni se e quando deciderà di affondare il colpo. Una differenza importante, ma colmabile anche per l’emergenza Coronavirus che costringerà molti club a rivedere i conti.