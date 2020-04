Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus: Pjanic al Barcellona, al suo posto un centrocampista

Calciomercato Juventus: Pjanic al Barca, le parti trattano. Come riportato da Tuttosport, in estate Miralem Pjanc andr via. Il centrocampista bosniaco, tuttavia, potrebbe portare “in dono” un regalo tanto atteso da Sarri. Arthur, infatti, è sempre più nei pensieri del tecnico.

La trattativa tra Juventus e Barcellona è ben avviata, ed i club discutono già gli accordi con i singoli giocatori. Stando a quanto filtra dagli ambienti spagnoli, il 30enne regista bosniaco ha già dato una disponibilità di massima al trasferimento al Camp Nou. Il 23enne brasiliano, corteggiato anche dall’Inter, ha aperto alla possibilità di giocare in Italia ma sta riflettendo. Juventus e Barcellona hanno trovato un’intesa di massima sulla valutazione intorno ai 60 milioni più bonus, però le cifre devono ancora essere messe a punto.

Ultime Juve: ritorno di fiamma

La linea diretta tra Barcellona e Juventus torna a scaldarsi dopo le diverse trattative tra i due club mai andati a buon fine. Lo scorso anno, infatti, erano sfumati sul gong di settembre e gennaio i discorsi legati ai vari Ivan Rakitic, Federico Bernardeschi ed Emre Can (poi ceduto al Borussia Dortmund). In estate, tanto per cambiare , si potrebbe riparlare di Bernardeschi, Mattia De Sciglio (c’è anche il Psg) e Sergi Roberto.