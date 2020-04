Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus Pellegrini Roma | La Juventus continua la sua ricerca per migliorare la rosa della prossima stagione. A centrocampo ci sono tanti obiettivi diversi. Il primo su tutti è Paul Pogba che è in uscita dal Manchester United e sta pensando ad un ritorno in bianconero. Poi c’è la questione legata a Ferran Torres, centrocampista del Valencia che ha gli occhi puntati addosso di mezza Europa. Un altro nome è quello di Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma.

Calciomercato Juventus, per Pellegrini c’è la fila

Il contratto di Lorenzo Pellegrini è in scadenza nel 2022 e ci sono tanti club europei pronti a pagare la clausola rescissoria. Su tutti il PSG di Leonardo che ha sempre gli occhi puntati sulla Serie A e punterebbe senza dubbi su uno dei perni della Nazionale Italiana di Roberto Mancini. Il dirigente parigino è già in contatto con l’entourage di Pellegrini e in estate potrebbe arrivare l’assalto definitivo. La Juventus è avvisata e deve anticipare la netta concorrenza se vuole accaparrarsi il numero 7 giallorosso.

Roma, Pellegrini può partire

30 milioni di euro: è questo il valore della clausola rescissoria che potrebbe incassare la Roma dalla cessione dell’ex Sassuolo. Stando a quanto riferisce la Juventus sarebbe infatti prontissima a formulare un’offerta con l’obiettivo di regalare a Sarri un giovane rinforzo per il proprio centrocampo. La Roma, però, proverà a rinnovare il contratto del classe ’97 per aumentare o eliminare la clausola rescissoria.