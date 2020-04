Calciomercato Juventus, Bonucci tentato dal City: ci sono i primi contatti

Calciomercato Juventus: Bonucci-City è possibile

Calcio Mercato Juventus Bonucci | Il mercato di Serie A continua ad essere molto intenso, e in queste ultime settimane la maggior parte dei club italiani sta cercando di portare avanti più operazioni possibili in vista dell’estate. La prossima finestra sarà senza dubbio incandescente, e soprattutto la Juventus non starà di certo con le mani in mano. La Vecchia Signora, oltre a qualche investimento, sarà costretta a blindare qualche possibile partente, e tra questi c’è anche Leonardo Bonucci.

Il centrale bianconero è uno dei punti fermi per Sarri, ma negli ultimi giorni stanno circolando tante voci sul suo conto: l’interesse del Manchester City è fortissimo, e lo stesso Pep Guardiola starebbe insistendo tantissimo. Delle indiscrezioni che sembravano non mettere paura ai tifosi, al contrario invece di ciò che è successo poche ore fa: stando a quanto riportato da todofichajes.com, pare infatti che la squadra inglese abbia già avviato i primi contatti per la trattativa. Notizia importante, e che adesso cambia completamente le carte in tavola.

News Juventus: Bonucci, dubbi sul futuro

Se prima il futuro di Bonucci sembrava scontato essere ancora alla Juventus, adesso la situazione è cambiata. Il City non mollerà facilmente la presa, e di conseguenza una domanda sorge spontanea: l’addio è possibile?