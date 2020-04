Calciomercato Juventus, Balotelli: “Vicino ai bianconeri”

Mario Balotelli è intervenuto in diretta su Instagram toccando diversi argomenti, tra cui anche il calciomercato, svelando un clamoroso retroscena con la Juventus.

Calcio mercato Juve, l’annuncio di Balotelli

Dopo le parole sull’epidemia, arriva il verbo di Supermario sul mercato: “Dopo il Manchester City stavo andando alla Juve, ero anche abbastanza d’accordo. Poi si è messo di mezzo Galliani e quando mi hanno detto che c’era il Milan, di cui sono simpatizzante, non ci ho più visto“. Uno dei più classici sliding-doors di mercato, che per la tenacia del Condor e per la passione del bomber, alla fine ha portato l’attaccate ai rossoneri. A proposito del Diavolo infatti, ha aggiunto poco dopo: “Da sempre nel mio cuore, come l’Inter. I bianconeri erano una bella scelta, sarei stato anche d’accordo, e poi hanno vinto quasi tutto per anni. Ci ho anche riflettuto, ma alla fine ho deciso col cuore“.

I progetti di Supermario

Pochi secondi dopo il bomber del Brescia si è soffermato anche sul suo futuro. Stando alle sue parole, lo aspetta una carriera da allenatore, ma non ai livelli professionistici: “Fare l’allenatore? Ho un carattere particolare, non so come la prenderei se un ragazzino si dovesse rivolgere male nei miei cofronti. La maleducazione mi dà fastidio a livelli cosmici, non sarebbe facile per me dire la verità. In questo momento m’immagino più come un tecnico delle giovanili, avendo a che fare coi bambini anziché coi grandi“.