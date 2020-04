Calciomercato Juventus: Alex Sandro per Emerson Palmieri

Ultime Juventus, altro scambio in vista con il Chelsea. Alex Sandro potrebbe finire a Londra, in Italia torna Emerson Palmieri? Non solo lo scambio con il Barca tra Pjanic-Arthur, come riportato da Tuttosport, potrebbe andar via anche Alex Sandro.

Quello del brasiliano è un nome caldissimo visto che è un giocatore in grado di garantire una interessante plusvalenza a bilancio nonostante la crisi (il suo acquisto risale addirittura al 2015, dunque l’esborso è stato ampiamente ammortizzato).

Per il terzino, anche per questo, Fabio Paratici sta impostando una operazione con il Chelsea tesa a ottenere Emerson Palmieri. Si tratterebbe peraltro della stessa operazione che il ds voleva chiudere già nell’estate del 2017 ma che il grave infortunio del terzino, allora alla Roma, fece saltare tutto dopo l’intesa per la cessione di Alex Sandro al Manchester City.

Ultime Juve: scambio con il City?

A proposito di Manchester City: dopo lo scambio tra Cancelo-Danilo potrebbe andare in Premier Douglas Costa: l’esterno ha già lavorato con Pep Guardiola e non è affatto escluso che possa tornare a farlo. In cambio la Juventus prenderebbe Gabriel Jesus. Arek Milik è in cima alla lista delle preferenze di Paratici per il reparto d’attacco ma anche il brasiliano potrebbe essere un’occasione importante.