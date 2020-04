Calciomercato Inter e Napoli, Suso rivela: “Vicino ai nerazzurri. Napoli? Vediamo…”

Calciomercato Inter e Napoli, la rivelazione di Suso: “Spalletti mi voleva. Al Napoli di Gattuso? Vediamo”

Calciomercato Inter e Napoli – Suso | Non si è lasciato benissimo con il Milan, il fantasista ormai finito al club di Siviglia. E’ tornato a casa sua, in Spagna, luogo in cui il calciatore potrebbe vedere ora il suo futuro. Uno spiraglio in Italia però resta sempre aperto, perché come più volte dichiarato dallo stesso Jesus Suso, la Penisola nostrana resterà sempre la sua seconda casa. A Milano stava bene, non molto tempo fa, dichiarava pure di voler vivere a lungo nella città Lombarda. Ma ecco, ogni matrimonio può finire ed è stato il caso del calciatore spagnolo, che ha parlato di calciomercato e alcuni retroscena legato allo stesso. Lo ha fatto ai microfoni di Sky Sport, dichiarando apertamente alcune cose.

News Inter e Napoli, le parole di Jesus Suso

Ipotesi nerazzurra quella per Suso, ma non solo. Con Monchi, trovato a Siviglia, c’è stata qualche rivelazione tra i due, con l’ex Roma che avrebbe voluto portarlo in giallorosso quando era direttore della stessa società capitolina. Lo rivela Suso ai microfoni di Sky Sport e poi continua, con la rivelazione sull’Inter: “Era una situazione difficile, ma concreta. La trattativa c’era, parlai con Luciano Spalletti che mi chiedeva di andare da lui ed io vedevo in loro una grande opportunità. Forse non sarebbe vista bene come cosa. Poi c’era la Fiorentina di Montella, altra opzione importante, ma non quella che volevo. Gattuso e il Napoli? Ora sono del Siviglia, ma vediamo. Ho un rapporto molto bello con lui, se dovesse chiamarvi, vi faccio sapere (ride, ndr). Al momento non c’è nulla, vediamo cosa succede al Siviglia”.