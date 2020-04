Calciomercato Inter: Nainggolan e Perisic possono restare

Calciomercato Inter: Nainggolan e Perisic confermati a Milano?

Ultime Inter, clamoroso ribaltone per Nainggolan e Perisic (e forse anche per Icardi?). Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il mercato dell’Inter gira intorno a tre nomi: Perisic, Nainggolan e Icardi, potenziale tesoretto da sogno, anche se totalmente dipendente dalle volontà di Bayern Monaco e Paris Saint Germain.

L’Inter ha comunque in testa un piano B: non ammette “svendite” ed è eventualmente pronta a “riabilitare” almeno due situazioni.

Antonio ha ormai valutato e pesato in prima persona cosa è successo a Milano. Icardi, va detto, farebbe più fatica a trovare una concreta collocazione nel nuovo progetto tattico, mentre per Perisic e Nainggolan il discorso sarebbe diverso.

La decisione è però del presidente. Steven Zhang sa di poter contare su un’area tecnica eccezionale, sia dietro la scrivania, sia sul campo. L’a.d. Beppe Marotta è esperto e Antonio Conte ha pochi eguali nel valorizzare le rose ma una decisione vuole prenderla, ovvero quella di non svendere i suoi campioni. L’idea del club è di confermare in blocco la base del progetto, compreso Lautaro Martinez.

E in questo senso tornano appunto di moda Ivan Perisic, Radja Nainggolan e Mauro Icardi. In estate Conte non aveva tempo per lavorare su di loro ma c’è da dire che ora l’Inter cerca proprio un calciatore della caratteristiche di Nainggolan anche perchè l’Inter non vuole fare regali a nessuno.

Ultime Inter: “pagare moneta, vedere cammello”

Lo stesso discorso vale per Ivan Perisic, il Bayern deve versare 25 milioni per il riscatto dell’esterno croato, il Paris Saint Germain, invece, può fare suo Icardi staccando un assegno da 70. Per l’Inter, o tutti pagano ciò che è stato pattuito, oppure Conte — in assenza di altre offerte adeguate — non avrebbe problemi a riaccogliere in rosa giocatori andati via.