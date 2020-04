Calciomercato Milan, Suso: “Resto solo se andiamo in Champions League”

Calciomercato Milan Suso Siviglia riscatto | Suso, calciatore del Milan in prestito al Siviglia, resterà in Liga anche per i prossimi anni. Il calciatore spagnolo classe 1993 sarà legato al Siviglia anche per le prossime stagioni. Il club spagnolo sarà obbligato al riscatto del calciatore del Milan grazie alla posizione ottenuta in classifica. Lo stesso Suso ha parlato nei giorni scorsi della voglia di restare in patria e con la maglia del Siviglia. Infatti, Milan e Siviglia, hanno chiuso l’affare a gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a circa 25 milioni. Diritto che si trasformerà in obbligo se il Siviglia dovesse conquistare la qualificazione alla prossima Champions League.

Calciomercato Milan: Suso riscattato dal Siviglia, 25 milioni ai rossoneri

Come riportato dal quotidiano spagnolo As, se la stagione di Liga dovesse concludersi qui, a causa dell’emergenza Coronavirus, il Siviglia sarà obbligato a riscattare Suso dal Milan per 25 milioni. Il club spagnolo si trova attualmente in terza posizione e occupa quindi un posto per la prossima Champions League. Questo trasformerebbe i patti con il Milan per Suso, dove il diritto di riscatto passerebbe ad obbligo. L’emergenza coronavirus quindi porta crisi nel mondo del calcio, ma nel caso del Milan assicura un introito di almeno 25 milioni di euro grazie all’affare Suso.