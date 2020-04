AIC, Tommasi: “Non ci tiriamo indietro ma sarà dura”

AIC, Tommasi: “Ora è come lo Zoncolan”

Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione italiana Calciatori, ha parlato nel corso di un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport:

Le parole di Tommasi

«Abbiamo davanti lo Zoncolan. Non ci tiriamo indietro, ma è pieno di salite, ripidissime e il rischio alla terza curva di mettere il piede a terra c’è. Abbiamo manifestatoe sorpresa circa la decisione del Governo sulla modalità di ripartenza dello sport. Ritenendo discriminatoria, prima ancora che illogica, l’idea di far ripartire solo alcuni atleti»

Decisione?

«Non troviamo un senso a questa cosa. Non sto parlando della ripresa della stagione appesa a tante incognite ma della possibilità per i giocatori di allenarsi da soli ma in strutture controllate. Parliamo di salute degli atleti, questa norma rischia di produrre un aggravamento e di non contenere proprio nulla. Per il calciatore il ritorno alla giusta forma atletica dopo questo stop obbligato è necessario per evitare di farsi male e per essere pronti per iniziare il 18 maggio gli allenamenti di gruppo».