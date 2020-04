Tweet on Twitter

Ultime Lazio, Lotito: “Non allenarsi è illogico”

Notizie Lazio | Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato nel corso di un’intervista concessa al Tg2 chiarendo la sua posizione sulla possibilità di far ripartire il calcio in Italia:

“Dobbiamo partire da un presupposto, sappiamo con certezza che il virus non scomparirà in poco tempo quindi bisognerà imparare ad andare avanti anche se resterà in circolazione. Quello che conta di più è far capire l’importanza del ruolo sociale del calcio.

Se il campionato non ricominciasse i danni potrebbero essere irreparabili, per centinaia e centinaia di milioni. Quel DPCM è illogico: un atleta che fa sport individuale si può allenare nei centri sportivi, quelli che praticano sport di squadra devono rimanere fuori. Io non capisco la ragione.

Troveremo Immobile e Dzeko a Villa Borghese, Insigne sul lungomare Michelangelo. La cosa per me sembra essere assurda. E’ una decisione che non ha logica”.

Ultime Lazio, piovono critiche dal mondo biancoceleste

Il presidente si è accodato alle polemiche di Tare, Parolo e Acerbi degli ultimi giorni contro il Governo: