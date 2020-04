Ultime Juventus, “fuga” De Ligt: lui e la fidanzata fanno rientro in Olanda

Ultime Juventus, De Ligt vola in Olanda: l’indizio social è chiaro

Ultime Juventus – De Ligt | Erano finiti al centro delle polemiche gli altri partenti da casa Juve, nel momento più difficile dell’epidemia legata al Coronavirus. Adesso, ai suoi compagni, si aggiunge il difensore olandese, Matthijs De Ligt. Il calciatore sarebbe diretto in Olanda, una vera e propria ‘fuga’ da parte del calciatore, perché la bellissima compagna, Annekee Molenar, ha postato una foto in cui si trova a bordo di un volo privato. Stando a quanto rivelato dai colleghi di Calciomercato.it, la Juventus sarebbe inoltre stata informata sulla questione. De Ligt avrebbe informato infatti la società del proprio spostamento.

News Juventus, anche De Ligt torna in terra propria: ma quando ricominceranno gli allenamenti?

Si allena all’aperto e probabilmente lo sta facendo in Olanda, in prossimità della sua abitazione. Erano arrivate anche le immagini della coppia, ma tutto sembra essere stato confermato dalla foto a bordo dell’aereo privato. Parliamo del difensore della Juventus, che si aggiunge alla lista degli altri calciatori che hanno fatto rientro nella propria abitazione, in terra propria. Oltre ai primi Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain, anche Pjanic in Bosnia, Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa in Brasile, Rabiot, Khedira e Szczesny, c’è la “fuga” anche di Matthijs De Ligt. L’ennesima partenza di un tesserato bianconero, lascia ipotizzare che la ripresa degli allenamenti, sarà ancora molto lontana.