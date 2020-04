Ronaldinho Carcere Paraguay | “Esperienza surreale e incredibile”, la racconta così la sua avventura in carcere Ronaldinho, fermato qualche settimana fa in Paraguay insieme al fratello per possesso di passaporti falsi. Attualmente è agli arresti domiciliari e ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di ABC Color in cui ha parlato dei suoi giorni in carcere.

Ronaldinho: “Appena sarò libero correrò da mia mamma”

Ronaldinho racconta la sua esperienza dalla sua casa in Paraguay, soffermandosi sulle mancanze affettive e su ciò che ha vissuto.

“Spero che tutto ciò finisca presto. Appena finirà andrò a dare un bacio alla mia mamma. Prego continuamente, ho tanta fede e non vedo l’ora che tutto vada per il verso giusto. Quando io e mio fratello abbiamo saputo che i documenti erano falsi non potevamo crederci, siamo rimasti increduli. Da quel momento in poi abbiamo aiutato le autorità per chiarire tutto il prima possibile. E’ stato un incubo, non mi aspettavo potesse succedere tutto questo”.

Leggi anche – La Serie A su tutte le furie: c’è la deadline per la ripresa

Ronaldinho racconta il suo periodo in carcere

Anche in carcere il fantasista brasiliano non ha perso l’abitudine di giocare a calcio e si è dilettato in più tornei con gli altri detenuti.

“Giocare a calcio, firmare autografi e vedere la gente felice fa parte della mia vita. Per tutta la carriera ho cercato di arrivare al massimo delle mie potenzialità e anche in carcere ho contiuato. Non avrei motivo di smettere di farlo, soprattutto con le persone che stavano vivendo un momento difficile come me”.