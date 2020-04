Oroscopo di oggi 28 aprile: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 28 aprile 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Sarà una giornata molto complessa, ti consiglio però di non tirarti indietro quando arriveranno le discussioni da affrontare. Molti saranno pronti ad “attaccarti”.

Toro. E’ difficile desiderare qualcosa e non poterla ottenere, è un momento in cui sei costretto a fare e a trovarti in cose e posti dove non sei a tuo completo agio. Toccherà pazientare.

Gemelli. Non dovresti sprecare tanta energia, che potrebbe servirti per portare avanti queste complesse giornate che stai vivendo. Dai fiducia ai sentimenti che riponi nella persona amata e porta avanti la relazione.

Cancro. Alcuni problemi potrebbero giungere senza che tu te ne accorga. Vorrai trovare il modo per risolverli, anche se non sarà facile. Alcune cose ti risultano complesse, ma le stelle indicano che non sono irrisolvibili.

Leone. Devi venir fuori da questa situazione in cui ti senti in forte disagio. L’oroscopo di oggi dice che tirerai fuori finalmente quel lato del tuo carattere un po’ più “ribelle” e finalmente comincerai a seguire le cose che più ti piacciono.

Vergine. Hai bisogno di aiuto, lasciati aiutare dalle persone che ami. I sentimenti e tutto quello che riguarda l’amore, possono essere d’aiuto in questo difficile e complesso momento. Cerca la felicità nel tuo partner e nelle persone alle quali vuoi bene.

Oroscopo Paolo Fox 28 aprile 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. I pensieri che ti fanno star male, dovrai cominciare ad allontanarli. Volta pagina, accetta alcune cose e vai avanti. Il cielo indica che arriverà un nuovo inizio per te.

Scorpione. E’ un momento complicato, tutto sembra andarti storto, e rischi di esplodere. Per evitare tutto questo, ti consiglio di tirare fuori le tue sensazioni, senza tenerti tutto dentro.

Sagittario. Venere favorevole, è il momento per dare vita a nuove conoscenze. Come farle in questo periodo di totale restrizioni? Nessun problema, affidati per una volta agli incontri social. Alcune conoscenze potrebbero rivelarsi importanti per la tua vita.

Capricorno. Sei in difficoltà con il lavoro, dai sempre tutto e spesso finisce che sei stremato a fine giornata. E’ per questo che ti invito a non esitare di chiedere aiuto, quando ne hai bisogno. Rischi di “collassare”.

Acquario. Hai preso alcune decisioni, ora devi portarle avanti. La Luna è con te, per questo ti invito a continuare a credere in quelle scelte fatte mesi fa. Non cambiare troppe volte la tua posizione e segui una linea dritta.

Pesci. Oggi sarà un giorno in cui riuscirai ad avere delle relazioni positive con i segni di Cancro e Scorpione. Sfrutta a tuo vantaggio questa situazione, perché non capita spesso. E’ un momento per fortificare i rapporti.