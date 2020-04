Notizie Milan, senti l’agente di Thiago Silva: “Vorrebbe restare al PSG”

Ultime Milan | Paulo Tonietto, agente di Thiago Silva, ha parlato nel corso di un’intervista concessa Tuttomercatoweb.com del suo assistito, sottolineando la volontà del calciatore di restare almeno un altro anno al PSG nonostante la scadenza di contratto al 30 giugno:

“Thiago vuole giocare la Champions con il PSG (i contratti potrebbero essere prolungati con una deroga fino al termine della stagione, ndr), dovrò parlare con Leonardo al termine di questo periodo. Io con cui ho un ottimo rapporto. Vedremo. È una situazione nuova, ora dobbiamo pensare solo a star bene e a superare questa fase”.

Il difensore brasiliano, lo ricordiamo, era stato anche accostato al Milan ma il suo pesante ingaggio potrebbe essere un problema per Gazidis che ha invece intenzione di investire su qualche profilo giovane.

Ultime Milan: molto dipende anche da Koulibaly

In effetti la permanenza del brasiliano dipenderà molto anche dalla campagna acquisti del PSG. Nel mirino c’è Koulibaly. Il futuro del senegalese al Napoli, infatti, continua ad essere parecchio incerto, specie viste le ultime notizie trapelate sul suo conto. Per il centrale azzurro ci sono ancora tante ammiratrici, soprattutto dalla Premier League. Il campionato inglese lo alletta molto, ma il PSG ad oggi sembra essere in vantaggio per un motivo.