Milan, Costacurta: “Ibrahimovic? Distante dal calcio di Rangnick”

Notizie Milan: Costacurta su Ibrahimovic e Rangnick

Notizie Milan Costacurta | La stagione del Milan è stata parecchio altalenante, e ad oggi sembra scontato che ci possano essere diversi cambiamenti per la prossima. Non solo una rivoluzione in campo, ma soprattutto in società, dove parte della dirigenza ha già le valigie pronte. Occhio però soprattutto a chi siederà sulla panchina, con un Pioli che sembra davvero distante dalla riconferma. I nomi circolati negli ultimi mesi sono stati tanti, ma il più suggestivo è sicuramente quello di Rangnick, attuale responsabile dell’area Red Bull.

Quest’ultimo cambierebbe certamente tante cose, stravolgendo inoltre qualche certezze attuale, come ad esempio Ibrahimovic. Il modus operandi di Rangnick è chiarissimo: puntare sui giovani, e di certo Ibrahimovic non lo è. Ecco perchè qualcuno si fa domande sulla permanenza dello svedese. Tra questi anche l’ex rossonero Costacurta, queste le sue parole riportate da MilanNews:

“Ibrahimovic? I principi di Rangnick sono chiari: movimento, pressione e aiuto reciproco. Sembrano caratteristiche diverse da quelle che ha Ibra, lo vedo lontano dal suo stile di gioco e dal suo calcio”

Ultime Milan: Ibrahimovic resta?

Il futuro di Ibrahimovic è molto incerto, e al momento sembra impossibile fare delle previsioni. Lo svedese deve ancora prendere la tanto attesa decisione, ecco quando arriverà il suo annuncio.