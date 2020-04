Notizie Lazio, Diaconale attacca Spadafora: “Ha una visione negativa dello sport”

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Notizie Lazio, duro attacco di Diaconale al Ministro dello Sport: “Non ha una visione positiva dello sport”

Notizie Lazio – Diaconale | Continuano le polemiche legate alla ripresa del campionato di Serie A, con le diverse posizioni di ogni club. Tra le tante società in Italia ce n’è una che si è molto esposta in merito alla stessa ripartenza del calcio, anche con molta chiarezza, è stata fatta presente la posizione della società. Sono arrivate, nel corso della giornata, le parole del responsabile della comunicazione in casa Lazio, Arturo Diaconale. Il suo è un attacco alle decisioni del Governo, con al centro della polemica, il Ministro allo Sport, Vincenzo Spadafora. Di seguito, ecco le sue parole.

Ultime Lazio, le parole di Arturo Diaconale su Spadafora

E’ intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, la voce della Lazio, Arturo Diaconale. Le sue sono parole di accusa al Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Secondo lo stesso portavoce del club capitolino, Spadafora avrebbe una visione negativa dello sport. Ecco, di seguito, quanto annunciato all’emittente radiofonica da parte del portavoce della Lazio: “Il Ministro dello Sport sta facendo di tutto per ribadire la propria posizione: non vuole che si riprenda la Serie A. Spadafora ha una visione del tutto negativa dello sport. Se c’è la volontà e la possibilità soprattutto di ripartire, non capisco perché ostacolare la cosa”.