Notizie Lazio, Acerbi: “Sbalordito per le decisioni del Governo”

Ultime Lazio | Francesco Acerbi, difensore centrale della Lazio, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Lazio Style Radio. Dopo il ds della Lazio Igli Tare e il centrocampista Marco Parolo ieri, oggi anche lui ha criticato l’operato del Governo:

“Il calcio oltre ad essere lo sport più amato, è un’industria importantissima per l’economia nazionale. Le decisioni prese mi hanno lasciato sbalordito. Non capisco questa decisione e penso di parlare a nome di tutti i giocatori e tutti gli sportivi. Non c’è stata una risposta adeguata a questa decisione, vorremmo una risposta a quello che sta accadendo”.

Ultime Lazio, le parole di Acerbi

Il difensore ha proseguito attaccando l’operato dei Ministri:

“Adesso però è dura perché il tempo stringe e rischiamo di non poter finire la stagione. C’è il rischio di sovrapporsi con la prossima stagione. Non sarà facile finire tutto in tempo. Anche per questo è importante tornare in campo per allenarsi il prima possibile.

Io sono un calciatore e non voglio far polemica ma qualcosa non mi torna, se si può andare a correre nei parchi, noi abbiamo molta più distanza di sicurezza nel centro sportivo. Non mi sembra una cosa giusta quella che è stato deciso”.