News Juventus, Marchisio sicuro: “La Juve non lo accetterebbe mai”

News Juventus – Marchisio | E’ il tema che tiene banco in questi ultimi mesi in Italia, sportivamente parlando. Sì, perché il nostro Paese sta giocando la partita più difficile di sempre, quella contro il Coronavirus. Sfida che vuole battere, per poter poi parlare anche di calcio, a 360 gradi. Lo ha provato a fare Claudio Marchisio, l’ex bianconero che ha rilasciato una lunga intervista, ai microfoni di Sportmediaset. L’ex capitano della Juventus ha snocciolato diversi temi, tra qui anche quello dell’ipotesi scudetto, assegnato in un modo o in un altro, in Serie A. La posizione del bianconero è molto chiara, che conosce i propri ex compagni e la struttura della sua vecchia società: “La Juventus non accetterebbe uno scenario simile”.

Ultime Juventus, le parole di Claudio Marchisio

Ha parlato di diverse cose l’ex centrocampista della Juventus, Cladio Marchisio. Il “principino” parla di Juve, di mercato e non solo. Lancia un messaggio al suo vecchio compagno, Paul Pogba: “Un errore andare via, doveva restare. Un giorno mi auguro che possa tornare juventino”. Un vero e proprio invito dell’amico Marchisio e chissà se il campione del Mondo ascolterà o meno i suoi consigli. Continua a parlare poi, dell’attuale situazione in Italia: “Scudetto? I calciatori della Juve sarebbero i primi a rifiutare la cosa, nessuno sportivo dovrebbe mai accettare decisioni così. A mio parere, meglio la non assegnazione dello Scudetto, poi verificare chi merita di andare in Europa. Nessuna polemica, sia chiaro, però l’ipotesi di Lotito non sta né in cielo, né in terra. Un campionato che va finito, al massimo, riguarda anche altre squadre. La finale secca a due, non ha senso”.