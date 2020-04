Lutto nel mondo calcio: morto Robinson, l’eroe del Triplete

A dare l’annuncio sono stati i media spagnoli: l’ex attaccante era diventato uno stimato opinionista. Si è spento all’età di 61 anni.

Michael Robinson è scomparso questa mattina

Lutto nel mondo del calcio: questo mattina si è spento a Madrid Michael Robinson, dopo una lunga lotta contro il cancro, cominciata nel 2018, che si è complicata negli ultimi giorni in modo irreversibile. Trionfò da calciatore nel 1984, vincendo il Triplete con il suo Liverpool: quell’anno i Reds vinseco campionato, coppa nazionale e quella che allora era la Coppa dei Campioni, ai danni della Roma. In totale, ha collezionato più di 300 presenze in Premier League (prima che prendesse questo nome ovviamente). Ha trascorso le sue ultime stagioni in terra iberica, con l’Osasuna, per poi dedicarsi, già alla fine degli anni ’80, alla carriera da commentatore. Un lavoro che gli è riuscito così bene che oggi è pianto in Spagna come in Inghilterra.

Le frasi di Robinson nella lotta contro il cancro

Ha potuto vedere il suo Liverpool laurearsi di nuovo campione d’Europa: nonostante la malattia, riusciva a portare avanti il suo lavoro. E raccontava anche la sua lotta: “Sto giocando questa partita e la sto perdendo 2-0. Però attenzione, manca mezz’ora e ho Messi in panchina che si sta scaldando, sta per entrare e gioca con me. Questa la vinco, Emiliano Calvo, il mio oncologo, è madridista, ma per me è il Messi dei dottori. È il padre della immunoterapia, sta salvando vite e salverà anche la mia“.