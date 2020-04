Coronavirus, Spadafora: “Serie A? C’è prudenza ma il 18 potranno allenarsi”

Coronavirus | Vincenzo Spadafora, Ministro dell Sport italiano, ha parlato di nuovo della ripresa della Serie A attraverso una diretta sul suo profilo Facebook:

Le parole di Spadafora

“Aupicabilmente inizieranno il 18 maggio gli allenamenti. Il dato oggettivo è che non potevamo riaprire a tutti subito, bisogna procedere per gradi per non rischiare nulla. Ringrazio il presidente Gravina che oggi ha smentito le illazioni su un accordo per una ripresa del campionato con relativa data. Non c’è nulla di più falso, qualche presidente ha il vizietto di mettere in giro falsità per aumentare la pressione sul governo, ma devono sapere che ora l’aria è cambiata”.

Il Ministro ha poi parlato della possibile ripresa e delle tappe di avvicinamento a questa:

“La prudenza che stiamo avendo, che non è incapacità di decidere come qualcuno in malafede sta scrivendo, è l’unica speranza per far ripartire tutti noi e anche il calcio.