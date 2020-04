Coronavirus, Papa Francesco: “Rispettiamo le regole affinchè la pandemia non torni”

Coronavirus: le parole di Papa Francesco

Coronavirus Papa Francesco | L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio l’Italia, adesso costretta ancora una volta a dar conto a regole molto rigide per uscire dalla crisi. La situazione continua ad essere parecchio drastica, e la maggior parte delle Regioni stanno facendo i conti con le numerose vittime del contagio. Intanto nell’ultima conferenza di Conte, è stato dato un annuncio piuttosto importante anche per quanto riguarda il divieto alle messe. Una norma che non è stata presa benissimo dai vescovi, i quali hanno rilasciato delle dichiarazioni piuttosto forti. A dire la sua e a mettere tutto in ordine ci ha pensato Papa Francesco, ecco cosa ha detto nella sua ultima funzione:

“In questo momento così complicato è giusto rispettare le regole e le disposizioni, affinchè la pandemia non torni”.

Coronavirus Italia: regole drastiche per combattere

Papa Francesco si è esposto in prima persona per quanto riguarda le nuove disposizioni del Governo, così come tanti altri. Le regole da seguire saranno ancora una volta piuttosto rigide, e soprattutto sugli spostamenti ci sono delle grosse novità. Questione che ha suscitato anche qualche polemica, poichè le parole del Premier non sono state capite in un primo momento. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione sull’argomento.