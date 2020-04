Coronavirus, la Ligue 1 sospesa fino ad agosto: la decisione

Coronavirus, Ligue 1 verso la sospensione: cosa succede al mondo del calcio?

Coronavirus – Ligue 1 sospesa | Diverrebbe il terzo campionato dopo quello in Belgio e in Olanda ad essere sospeso definitivamente. Anche la Ligue 1 va verso quella che è la sospensione della stagione, attualmente in corso. Sarebbe arrivata, in queste ultime ore, un’indiscrezione importante da RMC, con il Primo Ministro francese che non darebbe il via libera per la ripresa delle attività sportive. Una situazione che mette in risalto la differenza tra i Paesi sulle decisioni da prendere. Mentre l’Italia si interroga su come e quando ripartire, in Francia non sembra essere lo stesso. Il campionato che vede protagonista la rivale in Champions League della Juventus (il Lione), per il ritorno degli ottavi – da giocare all’Allianz Stadium, va verso la sospensione definitiva della manifestazione.

Ligue 1, terzo campionato sospeso in Europa per l’epidemia legata al Coronavirus

Edouard Philippe, Primo Ministro in Francia, avrebbe reso chiara la sua posizione: nessuna ripresa del calcio, fino ad agosto. Considerando che la scadenza della presentazione del programma di ogni federazione calcistica è fissata al 3 agosto, la Ligue 1 va praticamente verso quella che è la definitiva sospensione. Una decisione molto forte da parte dei francesi, con la UEFA che era stata chiara non molti giorni fa. L’intenzione di chiudere ogni campionato, dando tempo alle stesse federazioni nazionali, non è stata accolta in Francia. E, adesso, toccherà capire quali saranno gli sviluppi per i campionati che continuano a sospendere le proprie attività. Si attendono, intanto, le parole dello stesso Primo Ministro, nel corso del pomeriggio. L’uomo farà chiarezza sulla situazione.