Coronavirus, Conte dispiaciuto per le funzioni all’aperto: l’ok dal 4 maggio

Coronavirus Italia, il Premier Conte dice no alle messe in Chiesa

Coronavirus Conte Chiese Italia ultime notizie | Nelle ultime ore è tornato a parlare Premier italiano Giuseppe Conte. Il Presidente del Consiglio è sembrato piuttosto dispiaciuto sotto un punto di vista, quello delle celebrazione delle messe all’aperto che potrebbe essere l’unica soluzione al momento. Chiese ancora chiuse per i credenti e niente celebrazioni da diversi mesi, con la popolazione che vorrebbe tornare nei propri luoghi di culto per una celebrazione. Intanto, arrivano novità per quanto riguarda i funerali. Sarà possibile assistere ai funerali dei propri cari ma soltanto in massimo 15 persone.

Ultime notizie Coronavirus, chi sono i congiunti?

Coronavirus, Conte dispiaciuto per le funzioni all’aperto: presto novità

Dalla Prefettura di Milano, Giuseppe Conte, ha affrontato il tema riguardo la chiusura delle Chiese. Il Premier potrebbe dare il via libera all’apertura nelle prossime settimane. Già a partire dal 4 maggio, infatti, potrebbe arrivare il via libera per la celebrazione delle messe, ma soltanto all’aperto per il momento. Tenere i fedeli in un ambiente chiuso ancora non sarà possibile, forse dal 18 maggio potrebbe arrivare l’ok definitivo o si rimanderà tutto al 1 giugno. In attesa di novità, l’Italia è spaccata in due, c’è chi appoggia il Premier italiano e chi gli rema contro definendo persecutorio non poter far celebrare le funzioni religiose.