Coronavirus, Gravina denuncia: “C’è disinteresse verso la ripresa del calcio”

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato nel corso di un’intervista cocnessa a Canale Europa della possibile ripresa della Serie A, attaccando di nuovo Spadafora:

Le parole di Spadafora

“Non ho l’esigenza di difendere un principio se non è radicato ed ispirato alla tutela della salute di tutte le componendi della federazione. Abbiamo posto in primo piano questo come principio. Il calcio muove degli interessi economici impostanti ed è un fenomeno sociale di rilievo. Il nostro mondo, per non correre rischi, dovrebbe aspettare il vaccino. Ma, ascoltando gli scienziati, questo non avverrà prima del 2021. Poi forse, per essere acquistabile nelle farmacie, ci vorrà un altro anno. Quindi dovremmo sospendere tutto fino a quando ancora?

Mi dispiace per questo oscurantismo. Mi rattrista, è come se ci fosse apatia e disinteresse per un mondo che ogni weekend coinvolge 14 milioni di persone, 12 diversi settori merceologici, non solo produce tanto ma da anche speranza. Se ci fossero condizioni oggettive allora alzerei le mani, ma non mi sembra questo il caso. Aspetto le decisioni ma c’è tanta amarezza”.

Gravina torna sulle partite in chiaro: