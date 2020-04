Guida alla fase 2 in 6 punti

L’Italia si avvia ad entrare nella famosa “fase 2” della lotta al coronavirus: questa mattina il Mattino illustra attraverso quali punti questa sarà portata avanti.1

Dopo quasi 2 mesi di totale lockdown, l’Italia si appresta a riaprire qualche porta. Innanzitutto quelle di casa, per amici e parenti: evitando assembramenti, sarà possibile di nuovo ritrovarsi senza appartenere al nucleo di conviventi. Viene meno quindi il requisito dell’autocertificazione: sarà necessaria soltanto negli spostamenti tra Regioni diverse, ancora una volta per comprovate esigenze di necessità, lavorative o di salute. Non dovrà essere un “liberi tutti”, sia chiaro: quando entreremo in un negozio, in un bar o su un bus, l’uso della mascherina sarà ad esempio obbligatorio.

disponibile on line il modello di autodichiarazione per gli spostamenti, modificato sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Il ministero dell’Interno ha predisposto un modulo che occorre per giustificare il movimento fuori dalla propria abitazione.

SCARICA QUI IL NUOVO MODULO AGGIORNATO AL 26 MARZO 2020

Vale per tutto il territorio nazionale. Se non lo si può scaricare occorre copiare il testo su un foglietto o – se lo si dimentica e si viene fermati dalle forze dell’ordine – si può fare una dichiarazione verbale, che sarà poi verificata.

Coronavirus, Fase 2: cambia ancora l’autocertificazione per gli spostamenti

L’autocertificazione sarà ancora indispensabile dopo il 4 maggio per gli spostamenti, ma non mancano le novità. È atteso infatti il nuovo modulo, visto che sono state aggiunte due motivazioni, come la visita ai congiunti e il ritorno al proprio domicilio o residenza. Secondo Sandra Zampa, sottosegretaria al ministero della Salute, poteva essere superato questo sistema. «Ho discusso per avere qualche apertura in più, per esempio sull’autocertificazione che è una complicazione in più e non ti fa percepire di aver conquistato in maniera totale quel pezzetto di libertà», ha dichiarato ai microfoni di Radio Cusano Campus. Zampa ha spiegato di aver avuto uno scambio nel merito col ministro della Salute Roberto Speranza. «Pensavo che l’aspetto dell’autocertificazione si potesse superare, ma non è stato così». In ogni caso l’allentamento di alcune misure rappresenta un primo passo avanti per Zampa. «C’è il ritorno all’attività motoria, la riapertura dei parchi, la possibilità di andare a trovare i parenti». (agg. di Silvana Palazzo)

Al momento il Ministero dell’Interno non ha ancora pubblicato il nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti nella Fase 2. Siamo tutti in attesa della versione aggiornata con i nuovi motivi previsti dal Dpcm del 26 aprile, in primis quello delle visite ai congiunti. Sì alla visita ai parenti ma non per fare pranzi o cene numerosi. Non sono infatti ammesse le grandi riunioni di famiglia. Agli incontri con i parenti si dovrà indossare la mascherina, rispettare la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti. Ma si dovranno giustificare eventualmente anche gli spostamenti per andare in chiesa per le celebrazioni funebri (fino a un massimo di 15 partecipanti), andare nei parchi, con contingentamento degli ingressi, fare attività sportiva, rispettando la distanza di sicurezza, andare al lavoro per i dipendenti del settore manifatturiero, edile e delle attività all’ingrosso ad essi correlati che hanno ricevuto il via libera dal governo. Per ora resta valido l’ultimo modulo aggiornato, scaricabile sul sito del Viminale al link che vi abbiamo riportato.1