Coronavirus, dramma Alemao: “Mia madre morta in quattro giorni”

Coronavirus Brasile, Alemao racconta la sua esperienza

Coronavirus Brasile Alemao madre Sacchi ultime | Alemao, ex calciatore di Napoli e Atalanta in Serie A, è intervenuto nelle ultime ore per raccontare la sua tragica esperienza vissuta a causa del Coronavirus. L’ex calciatore brasiliano ha perso la madre in questi ultimi giorni. Intanto, al Corriere dello Sport, l’ex Napoli si è sfogato e ha risposto anche alle accuse di Sacchi. L’ex allenatore del Milan ha raccontato che Alemao abbia chiesto scusa per l’episodio della monetina del 1990 dichiarando che sia stato tutto un falso, ma il brasiliano ha subito smentito e accusato Sacchi di essere un bugiardo.

Coronavirus, il dramma Alemao: “Mia madre morta in quattro giorni, nessuno mi ha spiegato se sia stato il Covid 19”

Queste le parole dell’ex calciatore del Napoli Alemao che racconta la tragica scomparsa della madre. Il calciatore ha perso sua madre e non sa ancora oggi per quale motivo, molto probabilmente si tratta di Coronavirus, ma non arrivano conferme alla famiglia del giocatore. “Ancora non so perché mia madre Margherita sia morta. Nessuno ci ha detto nulla e non sono nemmeno riuscita a salutarla come avrei voluto e lei meritava. La tosse è diventata polmonite, è andata via in 4 giorni. Ci hanno consentito di portarla al cimitero in pochissimi. Non ci hanno permesso di aprire la bara per vederla l’ultima molta”.