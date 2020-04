Coronavirus, De Laurentiis: “Spariranno le medio-piccole”

Coronavirus: De Laurentiis fa infuriare Preziosi

Coronavirus De Laurentiis | Una situazione parecchio complicata in Italia, dove il calcio si è praticamente fermato, e dove i presidenti e i vari addetti ai lavori continuano ad essere in disaccordo su una eventuale ripartenza. Le disposizioni dettate dal Governo andranno seguite alla lettera, ma c’è ancora una schiera che starebbe pressando per far ripartire il campionato appena possibile. Tra questi c’è De Laurentiis, che con Lotito si sta battendo per terminare il tutto, e che nelle ultime ore ha rilasciato delle dichiarazioni abbastanza polemiche, suscitando l’ira da parte di Preziosi, patron del Genoa.

Questo quanto dichiarato a La Repubblica: “Il Coronavirus farà sparire le squadre medio-piccole che vivono sopra le proprie possibilità”. Una frase provocatoria, e che alza per l’ennesima volta un grosso polverone.

Serie A: riparte o non riparte?

La ripresa della Serie A è stato un argomento di punta in queste ultime settimane, e adesso a distanza di tempo ancora non è possibile trovare una risposta alle mille domande che ci siamo posti. La ripartenza è ancora in forte dubbio, e gli stessi presidenti si sono divisi in due “fazioni”. La FIGC sta lavorando per i protocolli, ma nella giornata odierna è arrivata una notizia che ha spiazzato tutti, ecco i dettagli.