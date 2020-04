Coronavirus, Conte: “Non ci sono le condizioni per la normalità”

Ultime Coronavirus | Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei Ministri, ha parlato dalla Lombardia dove si trova per far visita alle zone più colpite dall’emergenza.

Il Premier ha annunciato quale sarà il protocollo dopo essersi recato per la prima volta dallo scoppio dell’emergenza coronavirus, nella regione Lombarda.

Durante la prima tappa la Prefettura a Milano, dove si è recato rigorosamente con la mascherina, ha incontrato il Prefetto di Milano, Renato Saccone, il Sindaco Giuseppe Sala, il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, e Carlo Bonomi, neo Presidente di Confindustria.

“La mia presenza qui in Lombardia avrebbe creato intralcio nella fase più acuta dell’emergenza sanitaria”.

Il giorno dopo il nuovo DPCM che di fatto allenta ma non elimina le restrizioni dopo il 4 maggio, sono arrivate tante critiche alle quali Conte ha risposti.

“Tutti speravano di tornare presto alla normalità ma non ci sono le condizioni per tornare alla normalità, ce lo dobbiamo dire in modo chiaro e forte. Bisogna evitare la risalita dei contagi per non fare passi indietro”.

Conte sul Governo

Conte ha difeso l’operato del Governo: