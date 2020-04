Coronavirus Brusaferro ISS | L’Italia pian piano si appresta a tornare alla normalità. Ai cittadini, però, da ogni fronte governativo e sanitario è richiesta la massima responsabilità per la sicurezza propria e dell’Italia intera. La Fase 2 è alle porte ma sarà comunque fondamentale gestire con calma la ripresa della normalità.

Coronavirus, Brusaferro (ISS): “Serve prudenza prima di dare date”

Il presidente dell’ISS, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa, ha parlato della fine del lockdown.

“Solitamente sono assai prudente nel dare date. Non perché non auspichi che quanto prima riusciamo ad arrivare a queste aperture, ma perché la prudenza ci può consentire di fare alcune cose con certezza. Al momento l’approccio tecnico-scientifico per il nostro paese è quello di un monitoraggio locale, di Regione in Regione, per controllare meglio l’espansione del virus”.

Brusaferro: “Dobbiamo essere sicuri di non entrare in crisi”

“Se saremo tempestivi nei controlli di livello regionale, sapremo gestire anche meglio l’emergenza. Nei primi tempi alcuni focolai registrati nelle regioni del Sud nascevano da trasferimenti di persone che venivano da regioni ad alta circolazione del virus. Modellare questi passaggi richiede un monitoraggio intenso e deciso. Ci stiamo avviando verso questa direzione. Dobbiamo essere certi che un aumento dei casi non mandi in crisi il sistema, ma sia contenuto e tale da poter essere gestito in sicurezza”.